Статья

Отношения с Западом и ситуация вокруг Гренландии. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам на Украине, для мира "нужны совместные усилия на встречных треках"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

Перспективы установления мира на Украине, отношения с западными странами и ситуация вокруг Гренландии стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин определится со сроками оглашения послания Федеральному собранию.

Об украинском урегулировании

Для установления мира на Украине "нужны совместные усилия на встречных треках".

Украинское урегулирование невозможно без обсуждения европейской безопасности: "Как раз об этом и идет речь, что обсуждение проблематики украинского регулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог".

Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине: "И заинтересованы в этом переговорном процессе".

Об отношениях с Западом

Кремль отфиксировал сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Россией: "Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций".

Великобритания не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности на Европейском континенте: "Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер".

Кремль пока не получал от европейцев запросы на контакты: "Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем".

О возможности нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Россия заинтересована принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, но точные даты пока не определены: "Нет, пока они не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем".

Усилия США по украинскому урегулированию соответствуют российским интересам: "Усилия Соединенных Штатов по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют нашим интересам. Мы ценим усилия Вашингтона в этом плане".

О ситуации на Ближнем Востоке

Путин созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху: "В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана [Масудом] Пезешкианом".

Россия стремится способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана и во всем регионе, в том числе усилия для этого прилагает Путин: "Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности".

О ситуации вокруг Гренландии

Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Датского королевства, и слышит заявления, что ее не намерены продавать: "Мы слышали заявления и Дании, и самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться".

Ситуация вокруг Гренландии необычная и даже экстраординарная "с точки зрения международного права".

Россия будет вместе со всем миром наблюдать, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии: "Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой".

О ситуации вокруг "Северных потоков"