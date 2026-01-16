Отношения с Западом и ситуация вокруг Гренландии. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:55
Перспективы установления мира на Украине, отношения с западными странами и ситуация вокруг Гренландии стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Кремль проинформирует, когда президент России Владимир Путин определится со сроками оглашения послания Федеральному собранию.
Об украинском урегулировании
- Для установления мира на Украине "нужны совместные усилия на встречных треках".
- Украинское урегулирование невозможно без обсуждения европейской безопасности: "Как раз об этом и идет речь, что обсуждение проблематики украинского регулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог".
- Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине: "И заинтересованы в этом переговорном процессе".
Об отношениях с Западом
- Кремль отфиксировал сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Россией: "Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций".
- Великобритания не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности на Европейском континенте: "Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер".
- Кремль пока не получал от европейцев запросы на контакты: "Если такие контакты начнутся, мы, разумеется, вас сразу проинформируем".
О возможности нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
- Россия заинтересована принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, но точные даты пока не определены: "Нет, пока они не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем".
- Усилия США по украинскому урегулированию соответствуют российским интересам: "Усилия Соединенных Штатов по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют нашим интересам. Мы ценим усилия Вашингтона в этом плане".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Путин созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху: "В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана [Масудом] Пезешкианом".
- Россия стремится способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана и во всем регионе, в том числе усилия для этого прилагает Путин: "Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности".
О ситуации вокруг Гренландии
- Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Датского королевства, и слышит заявления, что ее не намерены продавать: "Мы слышали заявления и Дании, и самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться".
- Ситуация вокруг Гренландии необычная и даже экстраординарная "с точки зрения международного права".
- Россия будет вместе со всем миром наблюдать, по какой траектории будет развиваться ситуация вокруг Гренландии: "Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой".
О ситуации вокруг "Северных потоков"
- Постановление Федерального верховного суда Германии по подрывам "Северных потоков" сделано в стиле highly likely.
- В истории с "Северными потоками" давно настало время однозначно показать, кто стоит за подрывами: "И определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести".
- "Уже хорошо известно", кто стоит за подрывами "Северных потоков".