Песков: урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности в Европе
Редакция сайта ТАСС
10:01
обновлено 10:11
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как раз об этом и идет речь, что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог", - сказал представитель Кремля.