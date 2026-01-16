Песков: урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности в Европе

Гарантии будут касаться этой темы, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как раз об этом и идет речь, что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы. И для этого, конечно, нужен диалог", - сказал представитель Кремля.