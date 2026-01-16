Песков: Лондон не желает вносить вклад в стабильность в Европе
Редакция сайта ТАСС
10:00
обновлено 10:27
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Великобритания не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности на Европейском континенте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Британия пока остается на радикальных позициях. Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, и предсказуемой ситуации на Европейском континенте. Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер", - указал представитель Кремля.
Вместе с тем, по словам Пескова, недавние заявления из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией являются "существенной подвижкой".