Песков: Лондон не желает вносить вклад в стабильность в Европе

Представитель Кремля назвал существенной подвижкой заявления из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Великобритания не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности на Европейском континенте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Британия пока остается на радикальных позициях. Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, и предсказуемой ситуации на Европейском континенте. Скорее, позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер", - указал представитель Кремля.

Вместе с тем, по словам Пескова, недавние заявления из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией являются "существенной подвижкой".