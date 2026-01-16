ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков назвал необычной ситуацию вокруг Гренландии

Россия будет вместе со всем миром наблюдать, по какой траектории будут развиваться события вокруг острова, отметил пресс-секретарь российского лидера
10:02
обновлено 10:14

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия будет вместе со всем миром наблюдать, по какой траектории будет развиваться необычная ситуация вокруг Гренландии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права", - сказал он, комментируя планы США установить контроль над этим островом. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп сам говорил, "что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию".

"Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", - заключил Песков. 

ДанияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич