Песков назвал необычной ситуацию вокруг Гренландии
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия будет вместе со всем миром наблюдать, по какой траектории будет развиваться необычная ситуация вокруг Гренландии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация необычная, я бы даже сказал экстраординарная с точки зрения международного права", - сказал он, комментируя планы США установить контроль над этим островом. Как отметил Песков, президент США Дональд Трамп сам говорил, "что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию".
"Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", - заключил Песков.