Песков: Путин прилагает усилия для деэскалации напряженности вокруг Ирана

Так представитель Кремля ответил на вопрос, какую помощь Москва готова оказать Тегерану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия стремится способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана и во всем регионе. В том числе усилия для этого прилагает президент РФ Владимир Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, какую помощь Москва готова оказать Тегерану в случае эскалации внутри и вокруг Ирана.

"Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности", - отметил Песков.