Песков заявил, что для мира на Украине нужны совместные усилия

Так официальный представитель Кремля прокомментировал призыв главы российского государства Владимира Путина вернуться к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что для установления прочного мира на Украине требуются совместные усилия на встречных треках. Такое мнение он высказал журналистам, комментируя призыв главы российского государства Владимира Путина вернуться к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто урегулирование на Украине.

"Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках", - сказал Песков.