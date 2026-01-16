Песков: Россия считает Гренландию частью Дании
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Гренландия является частью Датского королевства, и слышит заявления об отказе от продажи этого острова Соединенным Штатам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также
"Когда в союзниках [по НАТО] согласья нет…": каковы варианты исхода спора по Гренландии
"Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства", - сказал представитель Кремля, комментируя планы США по установлению контроля над этим островом.
"Мы слышали заявления и Дании, и самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться", - подчеркнул Песков, отметив, что, в свою очередь, из Вашингтона были слышны заявления о формулировании "денежного предложения о приобретении Гренландии в том или ином виде".