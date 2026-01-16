Песков: Россия считает Гренландию частью Дании

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что в Москве констатируют "весьма противоречивую ситуацию"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия исходит из того, что Гренландия является частью Датского королевства, и слышит заявления об отказе от продажи этого острова Соединенным Штатам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства", - сказал представитель Кремля, комментируя планы США по установлению контроля над этим островом.

"Мы слышали заявления и Дании, и самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться", - подчеркнул Песков, отметив, что, в свою очередь, из Вашингтона были слышны заявления о формулировании "денежного предложения о приобретении Гренландии в том или ином виде".