Песков: даты нового визита Уиткоффа и Кушнера пока не определены

РФ заинтересована в их визите, отметил пресс-секретарь российского президента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия заинтересована принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Но точные даты пока не определены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", - ответил он на соответствующий вопрос.