Песков: даты нового визита Уиткоффа и Кушнера пока не определены
10:01
обновлено 10:05
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия заинтересована принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Но точные даты пока не определены, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока они не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", - ответил он на соответствующий вопрос.