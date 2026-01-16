Кремль позитивно оценил сигналы из Рима, Парижа и Берлина о диалоге с Москвой

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что с Россией надо говорить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кремль отфиксировал сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией, считает это позитивной эволюцией позиций западников. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением", - сказал представитель Кремля.

"Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций", - указал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что еще совсем недавно из европейских столиц доносились заявления, которые абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими и в которых говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России. "Такие утопические заявления. Посмотрим, как сейчас будут развиваться события", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что такого рода диалог налажен с американцами. "Мы высоко ценим усилия американцев в этой связи", - сказал он.