Путин созвонился с Пезешкианом после разговора с Нетаньяху
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, подробности разговора будут раскрыты позже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Первую половину дня президент [Путин] во многом посвятил ситуации вокруг Ирана. Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху, мы дали соответствующее сообщение. В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана Пезешкианом", - сказал Песков.
По словам представителя Кремля, ситуация вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке "весьма накаленная". "Президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации", - подчеркнул он.