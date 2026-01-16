Песков: давно пора показать, кто стоит за подрывами "Северных потоков"
Редакция сайта ТАСС
10:07
обновлено 10:28
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Время однозначно показать, кто стоит за подрывами "Северных потоков", давно настало. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давно настало время не "с высокой долей вероятности", а однозначно показать пальцем на того, кто в этом [в подрывах "Северных потоков"] виноват и кто за этим стоит. И определить ту ответственность, которую этот кто-то должен понести", - сказал Песков, комментируя формулировку постановления Федерального верховного суда Германии о том, что подрывы "с высокой долей вероятности" заказало одно из иностранных государств.