Путин посетит выставку беспилотного транспорта в Москве

Глава государства будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет выездное мероприятие на одной из московских площадок. Президент сегодня будет заниматься вопросами развития автономных и беспилотных систем. В основном речь идет о применении автономных беспилотных систем в народном хозяйстве, в экономике страны. Москва здесь, как и во многих других областях, достигла существенного прогресса", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время нельзя недооценивать роль автономных и беспилотных систем в экономике, так как эта роль растет с каждым годом.

"Стоят вопросы более эффективного внедрения дальше всех этих технологий, масштабирования пилотных проектов, использования уже имеющихся наработок и, конечно же, обеспечения комфортных регуляторных условий", - сказал Песков.