"Газпром" обратил внимание на активный расход газа из подземных хранилищ Украины

Холдинг также отметил падение запасов ниже 40% в единственном ПХГ Прибалтики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Газпром" отметил активный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Украины, а также падение запасов ниже 40% в единственном ПХГ Прибалтики.

"Активно расходуется газ и из подземных хранилищ Украины - суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона", - сказано в сообщении холдинга.

Кроме того, 15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%, отметил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

"В прошлом году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее - в середине марта. Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике, а также в Финляндии. Напомним, что сезон отбора 2024 - 2025 года длился в регионе до середины апреля", - добавили в компании.

Ранее ТАСС сообщил, что Европа в январе продолжает активно вести отбор газа из своих подземных хранилищ, вызванный существенным понижением температуры в регионе. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 51,87% (на 15,34 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 64,2% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 39 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 34 млрд куб. м.