В Гренландии отметили спад экономической активности после угроз США

Наблюдается растущая нерешительность в отношении инвестиций, отметил генеральный секретарь Ассоциации предприятий Дан Сивертсен

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Экономическая активность в Гренландии замедлилась после начала второго срока полномочий президента США Дональда Трампа и его слов об острове. Такое мнение выразил генеральный секретарь Ассоциации предприятий Гренландии Дан Сивертсен.

"Предприятиям нужна стабильность, а в нынешней геополитической обстановке мы наблюдаем растущую нерешительность в отношении инвестиций в туристический и строительный секторы, - отметил он в интервью испанской газете El Mundo. - С тех пор, как Дональд Трамп во второй раз прибыл в Белый дом и начал говорить о том, чтобы завладеть Гренландией, экономическая активность замедлилась".

Американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.