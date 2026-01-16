Частным инвесторам не разрешили присоединиться к иску ЦБ против Euroclear

Заявки подали более 30 человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ходатайство частных инвесторов о присоединении в качестве третьих лиц к иску Банка России против бельгийского депозитария Euroclear по заблокированным активам. Об этом журналистам сообщил один из представителей инвесторов.

"Нам отказали. Процедура рассмотрения была соблюдена, нас выслушали, обоснования были. Какие были возражения - я, к сожалению, сказать не могу, поскольку процесс закрытый", - рассказал представитель инвесторов.

В декабре 2025 года ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на 18,2 трлн руб. на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода.

Суд по ходатайству ЦБ закрыл процесс по иску регулятора к бельгийскому депозитарию.

В Банке России заявляли, что порядок исполнения судебного решения за счет активов ответчика, в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях - как дружественных, так и недружественных, - будет определен после вступления решения суда в законную силу.

ЦБ также рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины.

При этом в ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украине за счет заблокированных активов РФ.