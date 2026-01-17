На ЗАЭС заявили, что ситуация при отключенной резервной ЛЭП под контролем

Персонал станции обеспечивает круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами

Запорожская АЭС © Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Персонал Запорожской АЭС полностью контролирует ситуацию на станции и круглосуточно следит за критическими параметрами при отключенной с 3 января одной из двух ЛЭП. Резервные дизель-генераторы в готовности на случай полной потери внешнего энергоснабжения, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Ситуация на станции под контролем. Персонал станции обеспечивает круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами. Энергоснабжение собственных нужд обеспечивается за счет второй внешней линии "Днепровская" при полной готовности резервных дизель-генераторов", - сказала Яшина.

16 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции. Ожидается, что ремонт ЛЭП начнется в ближайшие дни. Гросси добавил, что МАГАТЭ удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня на ЗАЭС в четвертый раз с начала конфликта. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

3 января на ЗАЭС сообщили, что действием защиты отключена одна из двух линий энергоснабжения "Ферросплавная-1". Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.