ЕС и MERCOSUR подписали соглашение о свободной торговле

Фермеры в Европе уже год протестуют против этого документа

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jorge Saenz

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) подписали соглашение о свободной торговле, против которого уже год протестуют фермеры в Европе. Трансляцию церемонии подписания документа в Парагвае, на которой присутствовали лидеры государств MERCOSUR, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Главное в соглашении с MERCOSUR - это торговля, а не таможенные пошлины", - заявила перед подписанием фон дер Ляйен, подчеркнув, что соглашение, по ее мнению, принесет Европе "новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест".

С этим не согласны европейские фермеры, которые на протяжении всего года протестовали против этого соглашения, подчеркивая, что поток дешевой аграрной продукции из Латинской Америки уничтожит аграрную модель Евросоюза. Поддерживали подписание соглашения правые фракции в Европарламенте, в частности, французские "Патриоты", которые инициировали на сессии Европарламента в Страсбурге 19 января третий вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.