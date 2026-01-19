"Известия": российские авиакомпании расконсервируют часть старых самолетов

Как сообщили в Ростехе, в рамках программы в 2026-2027 годах эксплуатантам остается передать еще два восстановленных Ту-204

Самолеты Ту-204 и Ил-96 © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2026 году планируют расконсервировать часть старых самолетов, пишут "Известия". В госкорпорации "Ростех" сообщили изданию, что эксплуатантам уже передали 10 из 12 лайнеров, восстановление которых для нужд гражданской авиации предусматривает соответствующая программа.

Отмечается, что ее действие было продлено до 2027 года. Речь идет о девяти самолетах семейства Ту-204/214, одном Ан-148 и двух Ил-96В, рассказали газете в Ростехе. В рамках программы в 2026-2027 годах авиакомпаниям остается передать еще два восстановленных Ту-204, отметили в госкорпорации.

Как пишет газета со ссылкой на источники, расконсервация затронет и иностранные воздушные суда. Количество выполняющих регулярные рейсы двухпалубных Boeing 747, по информации собеседников "Известий", может удвоиться в 2026-2027 годах. Так, авиакомпания "Россия" планирует добавить к двум действующим лайнерам еще два самолета этого типа, доставшихся ей после банкротства "Трансаэро" и ранее находившихся на хранении. При этом один из таких бортов, по словам источника издания, восстановили в ноябре 2025 года, а ввод в строй еще одного самолета планируется в 2027 году.

Ранее Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства о корректировке срока доработки и восстановления летной годности некоторых самолетов в России с 2024 года на 2027 год. В пояснительной записке отмечалось, что на сроки повлияли факторы, не зависящие от участников программы, включая несвоевременное исполнение обязательств соисполнителями, высокую степень разукомплектованности самолетов и низкие остаточные ресурсы комплектующих.