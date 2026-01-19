"Ак Барс" планирует сдать девять гражданских и военных кораблей в 2026 году

Как отметил гендиректор компании Ренат Мистахов, предприятие сосредоточено на расширении ассортимента гражданской продукции

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует сдать девять гражданских судов и военных кораблей в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Ренат Мистахов.

"Планируем где-то ориентировочно девять судов и кораблей в 2026 году сдать", - сказал Мистахов.

По его словам, порядка 70% планируемых к сдаче объектов приходится на гражданские суда. Он отметил, что предприятие держит курс на развитие такой продукции.

Ранее Мистахов сообщил ТАСС, что по итогам 2025 года предприятие сдало 7 кораблей и судов.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.