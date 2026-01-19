Ил-114-300 примет участие в летной программе выставки в Индии

Российский турбовинтовой самолет предназначен для развития регионального авиасообщения

Редакция сайта ТАСС

Самолет Ил-114-300 © Пресс-служба ОАК

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 будет участвовать в летной программе выставки Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хайдарабад. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями Объединенной двигателестроительной корпорации - ТВ7-117СТ-01. Лайнер примет участие в летной программе выставки", - отмечается в сообщении.

Самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Лайнер сертифицируется для использования в широком диапазоне климатических зон - от арктических широт и суровых сибирских просторов до горных территорий и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС заявлял, что Ил-114-300 находится ближе всего к финалу сертификационных испытаний. Росавиация в 2026 году ожидает поставку авиакомпаниям трех самолетов Ил-114, сообщал глава ведомства Дмитрий Ядров.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).