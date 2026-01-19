"Автостат": продажи легковых электрокаров в РФ сократились в 2025 году на 30%

Лидером рынка остался китайский бренд Zeekr

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых электромобилей в России по итогам 2025 года сократились на 30% в годовом выражении, до 12,5 тыс. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"В 2025 году на российском рынке было зарегистрировано 12,5 тысячи новых легковых электромобилей. Это на 30% меньше, чем в 2024 году (17,8 тыс. шт). Текущий объем даже ниже, чем в 2023 году (14,1 тыс. шт)", - сказал он.

Лидером рынка в 2025 году остался китайский бренд Zeekr (3 тыс. ед.). На втором месте оказался российский Evolute с результатом 1,8 тыс. единиц. Третью позицию занял бренд "Амберавто" (1,1 тыс. ед.).

В пятерку лидеров также вошли Avatr (978 ед.) и "Москвич" (880 ед.). По словам Целикова, набирают популярность модели BYD (843 ед.), Xiaomi (703 ед.) и Geely (463 ед.). Tesla опустилась на девятое место (449 ед.). При этом замыкает топ-10 уходящий с рынка бренд Ora (374 ед.).