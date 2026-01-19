Энергетика Украины держится почти исключительно благодаря АЭС

Мощность АЭС в стране составляет около 7,88 ГВт

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Энергосистема Украины продолжает функционировать почти исключительно благодаря АЭС, которые обеспечивают более 70% ее мощности. Об этом свидетельствуют данные государственных органов Украины.

В пятницу, 16 января, Владимир Зеленский сообщил, что мощность энергосистемы Украины снизилась до 11 ГВт из-за масштабного повреждения инфраструктуры, в то время как потребности страны в энергопотреблении во время установившихся зимних холодов составляют около 18 ГВт.

При этом, по данным министерства энергетики Украины, мощность АЭС в стране составляет около 7,88 ГВт (Ровенская АЭС - 2,88 ГВт, Хмельницкая - 2 ГВт, Южно-Украинская - 3 ГВт), что составляет около 72% от общей мощности, о которой говорил Зеленский.

Украина пытается нарастить импорт электроэнергии из Европы, однако ранее министерство энергетики страны сообщало, что возможности для этого ограничены и могут закрыть примерно лишь около 2 ГВт дефицита. Ситуация с электроснабжением лучше в западной части страны, в то время как наиболее значительные проблемы наблюдаются в Днепропетровске, Запорожье, Киеве, Одессе и Харькове.

На Украине при этом сохраняется холодная погода, в Киеве около минус девяти градусов днем, до минус 14 ночью. Отключения света продолжаются до 20 часов в сутки, в некоторых районах Киева, Днепропетровска и Одессы, согласно сообщениям украинских СМИ, света нет по несколько дней. В ряде случаев вместе с электричеством пропадает водоснабжение и отопление.