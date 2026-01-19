Индекс Гонконгской биржи упал на фоне угроз Трампа взимать тарифы со стран ЕС

Показатель снизился на 281,06 пункта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ГОНКОНГ, 19 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизился к окончанию торгов на 281,06 пункта (на 1,05%), до отметки 26 563,90. Как отмечает биржа, это самый низкий показатель с 9 января 2026 года.

Со снижением закрылись и другие биржевые индексы. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, опустился на 86,36 пункта (минус 0,94%), до 9 134,45. Больше всего в процентном отношении понизился индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, - он опустился на 1,24% (снижение на 72,20 пункта), до 5 749,98 пункта.

Как указал ТАСС источник, близкий к Гонконгской бирже, снижению способствуют опасения инвесторов по поводу возможного возобновления напряженности в мировой торговле на фоне заявлений США о намерении ввести пошлины в отношении стран Европы.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.