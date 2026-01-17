Трамп заявил о введении пошлин в 10% против европейских стран из-за Гренландии

Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация вводит в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов пошлины в размере 10%, которые останутся в силе до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Начиная с 1 февраля 2026 года со всех упомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия) будут взимать пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года эти пошлины будут увеличены до 25%", - написал он в соцсети Truth Social. "Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии", - добавил Трамп.