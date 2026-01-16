Мнение

"Собиратель земель американских": по Гренландии уже все решено?

Андрей Суржанский — о том, стоит ли разубеждать Запад в том, что РФ и КНР не планируют захват острова

Дональд Трамп получил из рук представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира. Это значит, что он может смело решать мировые проблемы с позиции силы без оглядки на свои миротворческие обещания? Мечта уже сбылась?

Теперь Трамп, похоже, считает своим главным будущим наследием уже не роль миротворца, а собирателя земель американских. И конкретная задача в данный конкретный момент — взять Гренландию. Она стоит первой в очереди территориальных объектов, готовящихся к аннексии со стороны США.

Не до Венесуэлы

Возвращаясь же к премии, стоит напомнить о заявлении Нобелевского комитета о том, что решение о ее присуждении окончательно и пересмотру не подлежит. Она "не может быть отозвана, разделена или передана" другим лицам. Но эти детали, полагаю, Трампу не очень интересны.

По идее, за свой широкий жест лидера венесуэльской оппозиции должна ждать другая награда. Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу. Сейчас после ее неожиданного щедрого подарка ситуация меняется?

Однако после молниеносной операции по поимке Николаса Мадуро американский лидер довольно быстро переключил свое внимание с Венесуэлы на Гренландию, на которую давно положил глаз. Переговоры США с островной территорией, считающейся автономией в составе члена НАТО — Дании, пока не привели к каким-либо результатам. Позиции Копенгагена и самой Гренландии продолжают отличаться от подхода американской стороны, констатировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января.

Вместе с главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт он встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. По словам Расмуссена, стороны обсудили обеспечение "долгосрочной безопасности Гренландии". Как отметил дипломат, "Королевство Дания по-прежнему считает, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена в соответствии с существующей системой".

Такой результат переговоров был ожидаем. Гренландцы при поддержке европейцев тянут время, пытаясь выторговать себе хоть какие-то бонусы. Подобная тактика уже применялась, например, на треке Украины.

НАТО использует ситуацию

В свою очередь, Североатлантический альянс использует текущую ситуацию вокруг Гренландии для продвижения антироссийской и антикитайской повестки в регионе. На это обратили внимание в российской дипмиссии в Брюсселе. "Пошли разговоры о новой операции "Арктический страж", задумывающейся по аналогии с уже проводимыми балтийским и восточным "Часовыми", откровенно направленными на сдерживание России", — добавили в диппредставительстве.

Трамп прямо и уже несколько раз заявлял о том, что если США не овладеют Гренландией, то за них это сделают РФ и КНР, чьи военные корабли и подлодки, мол, барражируют у берегов острова. И хотя это утверждение неоднократно опровергалось самими гренландцами, датчанами и политиками из других европейских стран, американский лидер, похоже, определился с основным предлогом для аннексии.

Вот и генсек НАТО Марк Рютте, который признал, что вокруг Гренландии действительно нет кораблей ни России, ни Китая, все же сразу оговорился, что они могут появиться там в любой момент. Возражать "папочке" Трампу он не привык.

Напомнив о ситуации с признанием независимости Косова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейским странам "откушать, что приготовили, и не подавиться". При этом, правда, она также обратила внимание, что РФ и КНР никогда не заявляли о неких "притязаниях" на Гренландию и не вынашивают подобных планов.

А может, не стоило их разубеждать? Пусть бы нагнетали, нервничали и ссорились внутри НАТО…

Трамп уверен в сделке

Соединенные Штаты и Дания в конечном счете достигнут договоренностей по ситуации вокруг Гренландии, уверенно заявил журналистам Трамп. Он также отметил, что "Дания очень важна для национальной безопасности", но при этом Вашингтон не намерен "отказываться от каких-либо вариантов" дальнейших действий.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что это касается в том числе и создания системы противоракетной обороны "Золотой купол". Да и природные ископаемые Гренландии явно тоже сильно манят американского президента.

Проект "Золотой купол" направлен на мониторинг воздушного и околоземного космического пространства с целью своевременного выявления пусков и обеспечения перехвата различных типов наступательного вооружения — и не только в Западном полушарии, но и в северных акваториях и арктической зоне на территории РФ. "Речь идет прежде всего о формировании потенциала противодействия российскому гиперзвуковому оружию", — заметил в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что в рамках обеспечения стратегического доминирования в Арктике Пентагон — к имеющейся космической базе Питуффик (ранее авиабаза Туле в Гренландии) — планирует развертывание там дополнительных наземных станций слежения и радарных систем, таких как AN/TPY-2. Также командование ВМС США рассчитывает создать военно-морскую базу с целью материально-технического сопровождения действующего в арктической зоне атомного подводного флота, в том числе USS Newport News (SSN 750) типа "Лос-Анджелес".

Европейцы нервничают

Не дожидаясь силового решения американцев, Германия направляет своих военнослужащих в Гренландию. Кроме того, в миссии по размещению военных на острове принимают участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Ранее и сама Дания объявила о значительном увеличении своего военного присутствия на острове.

Официально расширение присутствия в Гренландии осуществляют европейские страны — члены НАТО. Однако, как подчеркивает Bild, операция координируется из Копенгагена, а не через структуры альянса. Причина заключается в том, что северные страны НАТО, включая Гренландию, находятся под командованием штаб-квартиры Североатлантического альянса в Норфолке. Операцию планируется провести без участия США. Так, в той же Германии этим занимаются Министерство обороны и Ведомство федерального канцлера. Помимо учебной миссии горнострелковых войск, речь идет о ВМС и ВВС.

Угрозы Трампа

Однако глава Белого дома заявил, что именно НАТО "должна возглавить процесс получения" Гренландии Соединенными Штатами. Эта точка зрения содержала в себе завуалированную угрозу: без американской военной мощи "НАТО не будет эффективной силой или сдерживающим фактором — даже близко!". "Они это знают, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной, когда Гренландия окажется в руках Соединенных Штатов", — написал он в соцсетях.

Но что, если Трамп захватит остров силой?

Тогда у НАТО возникнет другая проблема. В учредительном договоре говорится, что нападение на одного союзника в организации — в этом случае на Данию — является нападением на всех. Такой шаг влечет за собой обязанность каждого члена Североатлантического альянса ответить, хотя и не всегда с применением вооруженной силы.

Но вот какая штука. За почти восемь десятилетий существования альянса ни один союзник НАТО ни разу не нападал на другого. Сложно представить себе, что кто-то в Европе может бросить вызов Вашингтону в военном плане, да еще из-за Гренландии. Европейцы, конечно, будут тянуть время до последнего, но такие маневры вряд ли удовлетворят Трампа, который привык заключать сделки по-быстрому. Так что гренландцам и датчанам, похоже, придется воспользоваться советом Марии Захаровой.

