В Max появилось предупреждение о звонках с незнакомых номеров

В пресс-службе платформы уточнили, что для активации функции достаточно обновить приложение

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В мессенджере Max появилась функция предупреждения о входящих звонках с неизвестных номеров, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России - на экране будет отображен регион входящего звонка", - рассказали в пресс-службе.

В Max уточнили, что для активации функции достаточно обновить приложение. После этого плашка "Нет в контактах" будет отображаться на экране во время звонка рядом с именем абонента, не сохраненного в контактах.