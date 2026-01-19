Дело о банкротстве компаньона экс-судьи Момотова Марченко отложили

Заседание намечено на 17 марта

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Судебное заседание по делу о банкротстве Андрея Марченко, который является бывшим компаньоном экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу, отложено на 17 марта, сообщает корреспондент ТАСС из зала Арбитражного суда Краснодарского края.

В ходе предыдущего заседания по делу Федеральная налоговая служба (ФНС) уточнила заявленную в реестр сумму требований кредиторов по делу о банкротстве Марченко, сумма превышает 389,5 млн рублей. 19 января представитель прокуратуры Краснодарского края ходатайствовал перед судом о переносе рассмотрения дела о банкротстве минимум на месяц - до вступления в законную силу решения суда Москвы о передаче в собственность государства активов Марченко. Федеральная налоговая служба, в свою очередь, ходатайствовала перед судом об отложении разбирательства до оспаривания Марченко постановления суда, вынесенного в споре, где он был не согласен с решением налогового органа.

"Суд считает возможным заявленные ходатайства удовлетворить. Заседание будет продолжено 17 марта", - сообщил судья.

С инициативой о признании Марченко банкротом в суд обратилась межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом №1. В суть исковых требований также входит реструктуризация долгов, инспекция изначально добивалась включения в реестр требований кредиторов задолженности в общей сумме почти 431,3 млн рублей, позднее требования уточнялись. Истцом по гражданскому спору также выступает прокуратура Краснодарского края.

Андрей Марченко известен как бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон". Также это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".