Президент форума в Давосе назвал диалог настоятельной необходимостью

В условиях, когда мир переживает изменения, нельзя двигаться вперед, не начав друг с другом разговаривать, заявил Бёрге Бренде

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Диалог в современных условиях представляет собой не роскошь, а настоятельную необходимость. Об этом заявил Бёрге Бренде, президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в швейцарском Давосе.

По его словам, 56-я сессия форума приходится на исторический момент, когда "мир переживает глубокие изменения". В таких условиях невозможно "двигать мир вперед, не начав разговаривать друг с другом", считает Бренде.

"Это момент неопределенности, но и возможностей, - сказал он вечером 19 января в своем приветственном слове на церемонии открытия мероприятия. - Разве сейчас не наступил такой момент, когда диалог является не роскошью, а настоятельной необходимостью?"

По информации пресс-службы мероприятия, в 2026 году в форуме примут участие около 3 тыс. человек более чем из 130 стран. Отмечается, что пристальное внимание будет уделено "беспрецедентной скорости инноваций и технологического прогресса".

В 2026 году ВЭФ проходит с 19 по 23 января. Его основной темой заявлен "Дух диалога". Гвоздем программы стало очное присутствие президента США Дональда Трампа. Его выступление запланировано на среду. Ожидается, что во вторник с трибуны к публике обратятся вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным портала Axios, во вторник спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретится на полях форума со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана Вашингтона по Украине. В свою очередь источники газеты The Telegraph не исключают возможность встречи Трампа и Владимира Зеленского для обсуждения деталей будущего двустороннего соглашения о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд.