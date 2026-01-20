Песков: Россия выступает за возобновление торговых связей с США
09:45
обновлено 09:54
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва выступает за возобновление торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия с Вашингтоном. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, какова тема предстоящей встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева с представителями американской делегации в Давосе.
"Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков. Одновременно, добавил он, Дмитриев передает сторонам информацию по процессу мирного урегулирования на Украине.