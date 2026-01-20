ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Песков: Россия выступает за возобновление торговых связей с США

Представитель Кремля прокомментировал темы предстоящей встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева с представителями американской делегации в Давосе
Редакция сайта ТАСС
09:45
обновлено 09:54

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва выступает за возобновление торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия с Вашингтоном. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

История современных российско-американских отношений

Так он ответил на вопрос, какова тема предстоящей встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева с представителями американской делегации в Давосе.

"Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков. Одновременно, добавил он, Дмитриев передает сторонам информацию по процессу мирного урегулирования на Украине. 

СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич