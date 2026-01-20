"Страна": в Киеве из-за отсутствия света начали закрываться McDonald's

Сколько заведений уже закрылось, не уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заведения сети McDonald's стали закрываться в Киеве. Об этом сообщило издание "Страна".

Причиной называется отсутствие энергоснабжения. Сколько заведений уже закрылось, СМИ не уточнило.

Сейчас свет отсутствует более чем на 75% территории Киева.

Проблемы с энергоснабжением начались в городе в ночь на 20 января. В районах левобережья Днепра в столице пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в столице без света остались более 335 тыс. человек. Владимир Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.