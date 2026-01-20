Маркетплейсы прокомментировали информацию о контрафактных кроссовках

Часть продавцов реализует продукцию, ввезенную по параллельному импорту, что не является нарушением законодательства, отметил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ряд иностранных брендов спортивной обуви покинул российский рынок, в то же время только правообладатель обладает достаточной экспертизой для оценки подлинности конкретного товара, сообщил ТАСС президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Ранее директор Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Ирина Бушина рассказала, что доля контрафактных кроссовок и кед на маркетплейсах составила 49% по итогам исследования за четвертый квартал 2025 года.

"Говоря о ситуации со спортивной обувью, упомянутой в материале, важно учитывать, что ряд иностранных брендов покинул российский рынок, и только правообладатель обладает достаточной экспертизой для оценки подлинности и происхождения конкретного товара. Однако существуют собственные инструменты цифровых платформ - такие, как "Кабинет бренда", "Цифровой арбитраж" или другие похожие, которые позволяют владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар", - сказал Дурдыев.

Глава ассоциации отметил, что часть продавцов реализует продукцию, ввезенную по параллельному импорту, что не является нарушением действующего законодательства.

Он также напомнил, что на рынке электронной коммерции реализуется комплексный набор мер, направленных на контроль качества и происхождения товаров. Они внедряются маркетплейсами как в самостоятельном режиме, так и во взаимодействии с регуляторами и профильными государственными органами. Например, по возникающим от Роспотребнадзора обращениям оперативно регулируется продаваемая на витрине продукция - в случае обнаружения каких-либо нарушений такие карточки товаров скрываются.

Кроме того, на всех крупнейших российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, "Яндекс маркет") работает система маркировки "Честный знак". Недавно Wildberries и Ozon в качестве дополнительной меры по борьбе с некачественной продукцией совместно с "Честным знаком" разработали дорожную карту. Она предусматривает усиление контроля за продукцией, размещаемой на витринах маркетплейсов, включая развитие механизмов проверки товаров и продавцов, а также расширение обмена данными с государственными системами, добавил Дурдыев.