Глава МИД Испании: ЕС предпочел бы не использовать "торговую базуку" против США

Хосе Мануэль Альбарес при этом отметил, что Европа "должна обеспечить свой суверенитет и взять свою судьбу в собственные руки"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европейский союз (ЕС) предпочел бы не использовать "торговую базуку" против США в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых стран.

"Дипломатия и диалог имеют приоритет. Однако никто не должен сомневаться в том, что мы защитим себя в случае необходимости. Этот инструмент служит сдерживающим фактором, и мы предпочли бы его не использовать", - сказал Альбарес в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, стоит ли ЕС использовать "торговую базуку".

При этом глава МИД Испании подчеркнул, что Европа "должна обеспечить свой суверенитет и взять свою судьбу в собственные руки". "В экономическом плане это означает устранение последних оставшихся торговых барьеров на едином рынке ЕС", - констатировал министр.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европа, "когда ее не уважают", должна быть готова применить "механизм противодействия принуждению", который часто называют "торговой базукой".

17 января Трамп в публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").