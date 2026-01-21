ФАС усилит контроль за исполнением решений и предписаний в сфере тарифов

По данным ведомства, за 2024 и 2025 годы зафиксировано 93 случая неисполнения решений региональными органами тарифного регулирования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за исполнением решений и предписаний в сфере тарифного регулирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госдума приняла в первом чтении разработанный ФАС соответствующий законопроект.

"Ежегодно антимонопольный орган принимает решения, направленные на устранения нарушений законодательства в сфере государственного регулирования ценообразования и приведение тарифов на коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню. Однако в ряде регионов складывается практика неоднократного ненадлежащего исполнения предписаний службы", - отметили в службе.

По данным ведомства, за 2024 и 2025 годы ФАС зафиксировала 93 случая неисполнения таких решений региональными органами тарифного регулирования, при этом 56 из них допущено всего пятью регуляторами.

В связи с этим документ предлагает ввести в качестве дополнительного основания для пересмотра предельных уровней тарифов неоднократное неисполнение решений службы органом регулирования, что будет способствовать, в том числе, более оперативному и эффективному исполнению предписаний ведомства и решений по досудебным спорам.

Также законопроект предусматривает наделение правительства РФ полномочиями устанавливать порядок распределения ФАС России необходимой валовой выручки между сетевыми организациями при принятии мер для устранения нарушений в рамках государственного контроля в сфере электроэнергетики.