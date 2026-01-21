Торгпред Грир: ситуация с Гренландией не влияет на торговое соглашение США и ЕС

Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах также подверг критике европейских лидеров, которые "пытаются вовлечь Гренландию в торговые вопросы"

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Вводимые Соединенными Штатами торговые пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии не влияют на торговое соглашение, которое было заключено между ЕС и США в 2025 году. Об этом сообщил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью агентству Bloomberg.

"Торговое соглашение [с ЕС] действительно касается исключительно торговли. Оно не касается национальной безопасности. Гренландия - это вопрос национальной безопасности. Это не условие торгового соглашения. И я постоянно пытаюсь объяснить, что мы должны разделять эти вопросы. Я понимаю, как они (Европа - прим. ТАСС) к этому относятся. Я имею в виду, что нужно помнить, что торговое соглашение с европейцами не ставило целью решить все проблемы, и оно не решило все проблемы", - отметил Грир.

Он подверг критике европейских лидеров, которые "пытаются вовлечь Гренландию в торговые вопросы". "Они хотят объединить вопросы национальной безопасности и торговли. Я менее склонен к этому. <...> Вопрос Гренландии действительно находится на уровне лидеров, это не вопрос для торгового представителя США", - сказал Грир.

Ранее Европарламент заморозил процесс ратификации торгового соглашения между ЕС и США после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Глава вашингтонской администрации неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.