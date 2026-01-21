Петербургская биржа считает возможным разрешить производителям экспортировать бензин

По словам главы биржи Игоря Артемьева, эта мера будет носить краткосрочный характер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Разрешить экспортировать бензин и дизельное топливо производителям сейчас можно, чтобы разгрузить заводы. Но для бензинов это может быть лишь краткосрочная мера, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

"Мы немного совсем экспортируем бензинов, но иногда в пиковый спрос нам не хватает бензинов. <...> Я думаю, что сейчас можно "отпустить" экспорт и разрешить компаниям, производителям экспортировать и дизельное топливо, и бензин. Но в отношении бензина такое разрешение будет, на мой взгляд, носить краткосрочный характер", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Артемьев отметил, что в таком случае вскоре, в пиковый сезон потребления топлива, правительству придется вновь вводить запрет на экспорт, потому что нужно иметь "подушку безопасности".

По его словам, сейчас нужно разгрузить несколько заводов, поскольку в период пониженного спроса на топливо многие заводы перегружены бензинами и дизельным топливом. "Нужно вывезти это за рубеж для того, чтобы заработать деньги, в том числе через налоги, и как бы дальше начинать нарабатывать новое. То есть можно разгрузиться, а потом по дизелю так это все останется, а по бензину, я думаю, что какие-то ограничения нужны уже будут где-нибудь в апреле", - добавил глава биржи.

Ранее источник ТАСС сообщил, что власти РФ обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей. Сейчас в РФ до конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям), и дизельного топлива для непроизводителей.