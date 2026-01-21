Норматив продаж топлива на бирже в мелком опте предложили включить в текущий

Таким образом в существующем нормативе будет учтен 1% от мелкооптового сегмента

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обязательный норматив биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка в размере до 1% от объема производства может быть включен в уже существующий норматив продажи топлива на бирже, сообщил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев в ходе пресс-конференции. Таким образом, не нужно будет продавать больше бензина, но в существующем нормативе будет учтен 1% от мелкооптового сегмента.

Ранее источник ТАСС в отрасли сообщил, что вице-премьер РФ Александр Новак распорядился, чтобы Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Петербургская биржа проработали вопрос о введении обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка в размере до 1% от объема производства.

По словам Артемьева, сейчас больше половины нефтяных компаний занимаются развитием мелкого опта и это удобно потребителям, АЗС, небольшим фермерским хозяйствам. "И мне кажется, что это такой сервис, который развивать нужно. И поскольку его развивать нужно, мы ставили вопрос о том, чтобы вводить норматив специальный по мелкому опту. На последнем совещании обсуждался вопрос, что он будет не снаружи норматива, если это бензин 15%, а внутри этого норматива, то есть надо будет не больше продавать бензина, но в этих 15% обязательно 1% должен будет быть мелкого опта", - сказал он.

Сейчас нефтяные компании обязаны продавать на бирже 15% от всего объема произведенного бензина, 16% от произведенного дизельного топлива.

Глава биржи отметил, что вице-премьер РФ Александр Новак дал соответствующие поручения и сейчас они прорабатываются Минэнерго. "Многие компании сами активно за это радуют, потому что, получив нового потребителя, они получат повышение спроса на эту услугу и таким образом могут улучшить свои финансовые показатели", - отметил он.