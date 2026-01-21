Компаниям РФ будут компенсировать затраты на испытания уникальных препаратов

В России планируется запустить новый механизм поддержки инновационных лекарств

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый механизм поддержки инновационных лекарств планируется запустить в России, в его рамках отечественным фармкомпаниям будут компенсировать затраты на клинические испытания, приведшие к созданию уникального препарата. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Читайте также Поддержка семей и бесперебойное обеспечение льготными лекарствами. Заявления Путина

"<...> У нас есть предложение о создании нового механизма поддержки инноваций. Речь идет о компенсации фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата, так называемый первый в классе, или превосходят существующие методы лечения", - сказал министр.

Закончить работу планируется в первом полугодии, и первый отбор может быть проведен уже в 2026 году, чтобы в 2027 году отрасль смогла претендовать на эту меру поддержки, отметил Алиханов. Сейчас инициатива прорабатывается Минпромторгом совместно с Минздравом и Минфином.