Депутат Кошелев: ФАС может получить контроль над тарифной политикой в регионах

Если ведомство получит соответствующие полномочия, оно сможет при необходимости самостоятельно и оперативно устанавливать экономически обоснованный максимальный предел цен на электроэнергию и сетевые услуги, отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 22 января. ТАСС. Принятие закона о наделении ФАС России правом контролировать деятельность регионов по регулированию тарифов на электроэнергию и сетевые услуги даст ведомству инструменты заставлять их соблюдать правила. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По словам депутата, региональные комиссии по тарифам иногда устанавливают цены на электроэнергию для населения и сетевые услуги необоснованно высокими или заниженными, что приводит к недофинансированию, а, значит, и ветшанию сетей. Впоследствии ФАС выдает предписание исправить нарушения, однако некоторые регионы систематически игнорируют решения, а штрафов оказывается недостаточно.

"Новый закон дает ФАС три мощных инструмента, чтобы заставить регионы соблюдать правила. Если регион дважды проигнорировал предписание ФАС, антимонопольная служба получает право самостоятельно и оперативно установить экономически обоснованный максимальный предел тарифа, выше которого поднимать цены будет нельзя. Это быстро защитит карман потребителя. В случае, если регион, наоборот, незаконно занизил тарифы для сетевой компании, то ФАС сможет поднять минимальный предел, обеспечив компании финансирование на ремонт сетей, что в долгосрочной перспективе тоже важно для потребителей", - рассказал депутат.

Кошелев отметил, что действует сложная система финансирования сетевых компаний в энергетике - все деньги за передачу электроэнергии в регионе собираются одной главной сетевой компанией, а затем распределяются между всеми компаниями. ФАС не могла влиять на то, какую долю должна получить каждая компания и не могла защищать те из них, что пострадали. Законопроектом ФАС получает право определить и распределить валовую выручку между всеми сетевыми организациями региона, если местный регулятор бездействует. "Это защищает малые сетевые компании от произвола региональных властей или монополиста. ФАС сможет гарантировать, что каждая честная компания получит свою справедливую и экономически обоснованную долю на содержание сетей. Это предотвратит банкротства таких компаний и последующие проблемы с энергоснабжением для потребителей", - пояснил он.

Еще одним инструментом может стать борьба с врио в руководстве регуляторов - раньше губернаторы могли назначать врио главы региональной комиссии по тарифам на годы, избегая контроля. С принятием закона будет введен жесткий лимит - не более четырех месяцев для работы в статусе врио, что снизит количество нарушений по незнанию или умыслу.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение ФАС России новыми полномочиями по контролю над реализацией региональными тарифными органами действующего законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике и теплоснабжении.