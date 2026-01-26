Критически важная информационная система авиатранспорта РФ работает штатно

В Минтрансе отчитались о ситуации в инфраструктуре воздушного транспорта России после сбоя системы Leonardo

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Критически значимая информационная инфраструктура воздушного транспорта России работает штатно после сбоя системы Leonardo. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

"Работоспособность системы Leonardo восстановлена, она функционирует устойчиво. Критически значимая информационная инфраструктура воздушного транспорта России работает штатно", - говорится в сообщении.

Ранее в нескольких авиакомпаниях сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo, это привело к временному ограничению регистрации пассажиров и багажа, оформления, переоформления и возврата билетов.