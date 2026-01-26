Минэнерго внесло предложение о досрочной отмене запрета на экспорт бензина для НПЗ

До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, и дизельного топлива для непроизводителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ внесло в правительство проект постановления об отмене запрета на экспорт бензина для производителей, сообщил ТАСС источник в отрасли.

ТАСС направил запрос в Минэнерго РФ, аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее источник ТАСС говорил, что власти РФ обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей.

До конца февраля действует временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям), и дизельного топлива для непроизводителей.

Таким образом, запрет на экспорт бензина для производителей может быть снят досрочно.