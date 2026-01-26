Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Рейсы выполняют по скорректированному суточному расписанию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы выполняются по скорректированному суточному расписанию. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Читайте также Система бронирования Leonardo дала сбой. Работоспособность восстановлена

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет осуществляется по скорректированному суточному расписанию", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, обстановка в пассажирских терминалах спокойная. Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, предполетные и послеполетные формальности проходят в стандартном порядке согласно установленным регламентам.

Ранее в некоторых авиакомпаниях сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo, это привело к временному ограничению регистрации пассажиров и багажа, оформления, переоформления и возврата билетов.