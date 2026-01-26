Минпромторг поддержал идею ЛДПР об учреждении Дня инженера

В министерстве считают необходимым дополнительно проработать с Минобрнауки вопрос выбора даты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает идею депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева об учреждении в России профессионального праздника - Дня инженера. При этом в министерстве считают необходимым дополнительно проработать с Минобрнауки вопрос выбора даты, сообщается в ответе Минпромторга, который есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Иван Сухарев направил письмо первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением отмечать эту дату 19 января.

"В соответствии с вашим обращением <...> сообщаю о концептуальной поддержке установления в Российской Федерации профессионального праздника - Дня инженера", - говорится в документе, подписанном министром Антоном Алихановым.

Учреждение Дня инженера "будет стимулировать популяризацию и повышение престижа инженерно-технической деятельности, инженерного образования и способствовать формированию позитивного образа инженера, а также перспективному развитию промышленных отраслей", отмечается в письме.

Вместе с тем министр добавил, что предложенная дата требует дополнительного историко-культурного и содержательного анализа с учетом уже существующих профессиональных и памятных дат. "Учитывая изложенное, полагаю необходимой дополнительную проработку совместно с Минобрнауки России альтернативной даты для установления Дня инженера", - говорится в документе.

Как в свою очередь отметил Сухарев в беседе с ТАСС, инженерные кадры играют ключевую роль в развитии высокотехнологичных отраслей экономики, а учреждение Дня инженера будет способствовать повышению престижа инженерно-технической деятельности. "Очень радует, что инициатива ЛДПР нашла поддержку в правительстве Российской Федерации. И мы уверены, что День инженера все-таки появится в России", - добавил он.