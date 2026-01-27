Южная Корея заявляет о приверженности договоренностям с США по пошлинам

Южнокорейские чиновники обсудили заявление американского президента Дональда Трампа о повышении пошлин

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея намерено донести до США, что оно сохраняет приверженность договоренностям по тарифам, в свете планов американского президента Дональда Трампа снова повысить пошлины на южнокорейские автомобили с 15% до 25%. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера.

27 января прошло совещание с участием высокопоставленных чиновников, включая главу управления государственной политики администрации Ким Ён Бома, советника по национальной безопасности Ви Сон Лака, торгового представителя Республики Корея Ё Хан Гу, первого заместителя министра финансов Ли Хён Иля, второго заместителя министра иностранных дел Ким Чжин А.

По видеосвязи в консультациях принял участие министр промышленности и торговли Ким Чжон Гван и глава секретариата администрации президента Кан Хун Сик, которые находятся с визитом в Канаде. Южнокорейские чиновники обсудили "заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин и план действий", а также ситуацию с законопроектом об инвестициях в США. Указывается, что министр промышленности и торговли Ким Чжон Гван отправится в США на переговоры после того, как в Канаде завершится программа визита.

"Поскольку для вступления в силу повышенных пошлин нужны административные меры, такие как публикация в федеральном реестре, наше правительство планирует донести до США, что оно готово выполнять договоренности по пошлинам, правительство будет реагировать на ситуацию в спокойной манере", - информировали в администрации президента.

Трамп 26 января заявил о планах снова повысить пошлины на некоторые товары из Южной Кореи, включая автомобили, поскольку южнокорейские депутаты, по его мнению, медлят с одобрением двусторонних торговых договоренностей.

Переговоры

По итогам саммита в Кёнджу 29 октября 2025 года Южная Корея обещала вложить $150 млрд в американскую судостроительную отрасль и еще $200 млрд в сферы, которые были конкретизированы в меморандуме о взаимопонимании. Со своей стороны США согласились снизить пошлины на южнокорейские автомобили до 15%. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ноябре заявлял о завершении переговоров с США по пошлинам.

В ноябре правящая партия "Тобуро" представила законопроект, связанный с инвестициями, в профильный орган аппарата парламента Республики Корея, но он так и не был принят. Между странами заключено соглашение о свободной торговле.