Эксперты ожидают увеличения спроса на алюминий в 2026 году на 2-2,5%

По прогнозу аналитиков "ВТБ мои инвестиции" рынок металла может прийти к состоянию устойчивого дефицита

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спрос на алюминий в 2026 году увеличится на 2-2,5% - до 78 млн тонн, что на фоне производственных ограничений и аварий на крупных заводах приведет рынок к состоянию устойчивого дефицита. Такой прогноз дали ТАСС аналитики "ВТБ мои инвестиции".

По данным экспертов, цены на алюминий в 2026 году уже превысили отметку в 235 тыс. рублей ($3 100) за тонну, обновив трехлетний максимум. Металл активно применяется в производстве электромобилей, возобновляемой энергетике и строительстве. Дополнительным фактором выступает подорожание меди, которую все чаще заменяют более доступным алюминием в электротехнике и системах охлаждения.

Аналитики также отмечают, что мировое предложение сталкивается с серьезными препятствиями. Китай, обеспечивающий около 60% глобального выпуска, практически достиг установленного властями экологического лимита производства в 45 млн тонн.

"Китай упирается в производственный потолок. Это тоже способствует росту цен на металл. <…> Другой фактор - рост цен на электроэнергию. Энергозатраты составляют 30-40% себестоимости алюминия", - подчеркивают эксперты.

Кроме того, аналитики обращают внимание на внеплановые остановки мощностей, которые негативно влияют на баланс рынка. "Авария на заводе Century Aluminum в Исландии в октябре 2025 года вывела из строя около 2/3 мощностей минимум на 6-9 месяцев. Это примерно 0,2 млн тонн в год - 0,3% от общего предложения. В марте 2026 года может остановиться завод Mozal в Мозамбике мощностью в 0,56 млн тонн в год. Причина: не договорились о поставках электроэнергии", - добавили эксперты.

По прогнозам экспертов "ВТБ мои инвестиции", в 2026 году ожидается дефицит алюминия в размере 0,1-0,2 млн тонн, а в случае остановки завода в Мозамбике нехватка металла может достичь 0,6 млн тонн. Несмотря на рост производства в Индонезии, компенсировать выпадающие объемы в ближайшее время не удастся.

Специалисты ожидают, что в ближайшие три года нехватка предложения на мировом рынке может составить 5-8% от общего уровня спроса.