В Москве и области цены на такси выросли до 3,5 раза из-за снегопада

Приложения "Яндекс карты" и "Яндекс навигатор" призвали пользователей воспользоваться метро

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Цены на такси в Москве и Подмосковье выросли в 2-3,5 раза на фоне снегопада и высокого спроса, выяснил корреспондент ТАСС.

"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в оповещении в приложении "Яндекс такси".

Приложения "Яндекс карты" и "Яндекс навигатор" предупреждают пользователей, что "в Москве снегопад - лучше остаться дома или поехать на метро".

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что сильный снегопад в столичном регионе может продолжаться в течение двух с половиной суток. Согласно распространенному метеорологами экстренному предупреждению, с полуночи вторника, 27 января, до 12:00 мск четверга, 29 января, ожидается продолжительный сильный и очень сильный снег, гололедица, снежные заносы. Синоптики также объявили в Москве оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.