Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

К 23:31 мск стоимость драгметалла замедлила рост до $5 145 за унцию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $5 150 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 23:21 мск, цена на драгметалл росла на 1,36% и составляла $5 151,4 за тройскую унцию.

К 23:31 мск стоимость золота замедлила рост до $5 145 за унцию (+1,23%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex снижалась на 4,28%, до $110,555 за тройскую унцию.