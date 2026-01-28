Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Пользователями мессенджера стали 89 млн человек, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, пользователями стали 89 млн человек, 60 млн используют его каждый день. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

"Сегодня уже 89 млн пользователей [Max], думаю, что к выходным будет 90 [млн] и 60 млн использующих каждый день. Кстати, Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира", - сказал Кириенко.