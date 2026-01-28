Набиуллина: цифровой рубль упростит пользование госсервисами

Массовое внедрение инструмента запланировано с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Интеграция цифрового рубля в работу государственных сервисов в перспективе упростит проведение платежей и сделает пользование такими сервисами более удобными для людей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ.

"Видим перспективы и в цифровом рубле. Считаем, что интеграция цифрового рубля с государственными информационными системами позволит многие сервисы, где нужны смарт-контракты, то есть автоматическая оплата после появления некоторого юридически значимого события, сделать очень удобными для людей. Это будет совершенно новый этап такой интеграции", - сказала она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной.

Первое тестирование операций с цифровыми рублями состоялось еще в августе 2023 года. С 1 октября 2025 года этот вид национальной валюты стал использоваться при выплате социальных пособий.

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года, когда крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.