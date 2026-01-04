Статья

Пора открывать кошелек: в 2026 году ожидается массовое внедрение цифрового рубля

Новые деньги войдут в обиход в наступившем году. Помимо наличных и безналичных, полноценное хождение начнет цифровой рубль. Доступным для всех россиян он станет с 1 сентября. Пока пользоваться им могут только участники пилота и получатели средств из государственного бюджета. Мифы о новой форме национальной валюты ходят уже давно. Скептики пугают тотальной слежкой и "цифровым лагерем". Имеют ли эти опасения под собой основания и зачем вообще нужен цифровой рубль — в материале ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

Год трех валют

Первое тестирование операций с цифровыми рублями состоялось еще в августе 2023 года. С 1 октября 2025 года этот вид национальной валюты стал использоваться при выплате социальных пособий. С 1 января 2026 года цифровой рубль можно использовать для выплат из госбюджета, в том числе пенсий и зарплат бюджетникам. Такая возможность предусмотрена п. 2 ст. 3 принятого прошлым летом Федерального закона (№303-ФЗ). Стоит иметь в виду, что эта опция носит абсолютно добровольный и пока во многом технический характер.

Как пояснил ТАСС независимый инвестиционный советник, основатель группы компаний "ГБИГ Холдингс" Руфат Абясов, "если человек не открыл цифровой кошелек — деньги придут, как обычно, на карту или наличными. Это принципиально. Минфин уже утвердил перечень расходов, в которые входят соцвыплаты и зарплаты, но речь идет об опции, а не о принуждении". По словам эксперта, январь — это, скорее, техническая подготовка для казначейства, необходимая для отработки механизмов внутри бюджетной системы.

По-настоящему доступной цифровая валюта станет с 1 сентября 2026 года. В этот день банки, признанные ЦБ значимыми на рынке платежных услуг, а также торговые компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн рублей должны будут предоставлять своим клиентам (при их желании) возможность совершать операции в цифровых рублях.

Что такое цифровой рубль и как завести кошелек

Цифровой рубль — это дополнительная, третья форма национальной валюты (наряду с наличной и безналичной формами). Технически каждый такой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в виде записей на электронных кошельках клиентов. Сами эти кошельки, в свою очередь, хранятся на платформе цифрового рубля — специальной инфраструктуре, которую создал Центробанк.

"Цифровой рубль отличается от привычных безналичных рублей тем, что их оборот происходит на инфраструктуре коммерческих банков. Также он отличается и от криптовалюты — в то время как она децентрализована, цифровой рубль полностью подконтролен Центральному банку", — заявил ТАСС управляющий консалтинговым агентством Parallax Михаил Успенский.

Для того чтобы начать пользоваться цифровыми рублями, необходимо будет в мобильном приложении своего банка зарегистрироваться на платформе цифрового рубля и открыть электронный кошелек. С 1 сентября в приложениях крупнейших банков появится соответствующий раздел. Цифровой рубль можно будет выбрать для получения зарплаты и других выплат. Также им можно будет расплачиваться в магазинах и делать с его помощью переводы. При конвертации в обычные рубли (по курсу один к одному) комиссия взиматься не будет.

Важные ограничения: электронный кошелек можно иметь только один, снимать цифровые рубли в банкомате невозможно (чтобы это сделать, необходимо для начала конвертировать их в безналичную форму), проценты для цифровых накоплений и кешбэк для цифровых операций не предусмотрены.

Как совершать покупки и в чем преимущество "цифры"

Оплата покупки цифровыми рублями будет выглядеть примерно так же, как сейчас выглядит оплата по QR-коду. Для этого клиенту через мобильное приложение банка нужно будет считать QR-код товара и подтвердить оплату со своего кошелька. Получив от клиента запрос на списание, банк переведет нужную сумму с его кошелька на кошелек магазина, а после пришлет уведомление, что цифровые рубли списались. Чтобы операция прошла, магазину, конечно, тоже нужно будет иметь электронный кошелек.

Несмотря на то что схема оплаты для клиента выглядит одинаково, у цифрового рубля есть преимущества по сравнению с безналичными деньгами. Например, если у человека есть счета в нескольких банках, доступ к цифровому кошельку он будет иметь через мобильное приложение любого их них.

Кроме того, при смене банка в случае с безналичными рублями для их перевода в новый банк необходимо открывать новый счет, затем закрывать старый. Проделывать все эти процедуры с цифровыми рублями не потребуется.

По словам Михаила Успенского, основное преимущество цифрового рубля для обывателя заключается в том, что в обозримом будущем граждане смогут гибко настраивать свои платежи. "Вместо повторяющегося заполнения реквизитов платежи возможно будет запрограммировать и экономить время", — говорит он.

Прозрачность и защита от банкротства банка

Среди важнейших преимуществ нового вида национальной валюты эксперты перечисляют обеспечение прозрачности финансовых потоков, сокращение объемов теневой экономики и упрощение налогового контроля.

"Каждая операция будет фиксироваться в блокчейн-реестре Центробанка. Это исключает возможность отмены или отката платежа, обеспечивает полную прозрачность финансовых операций. <…> У ФНС и банков появится прямой доступ к данным о движении цифровой валюты, что усложнит использование серых схем и в то же время упростит проверки и ускорит процесс получения субсидий — вся история платежей будет открыта для специалистов", — отмечает директор блока цифровых платежей СДМ-Банка Станислав Савельев.

Кроме того, как говорит Михаил Успенский, использование цифрового рубля поможет более четко отслеживать судьбу нишевого госфинансирования, например грантов или субсидий: "Инновационная технология поможет прослеживать денежный поток вплоть до конечного получателя, снижая риски нецелевого расходования бюджетных средств".

Руфат Абясов считает, что главным плюсом для граждан станут бесплатные переводы круглосуточно. "Плюс ваши деньги лежат на платформе ЦБ, а не в конкретном банке — если у банка отзовут лицензию, доступ к кошельку останется через приложение другого банка. Для регионов с плохой банковской инфраструктурой это реальное подспорье", — добавляет он.

Страх перед Большим цифровым братом

С момента появления новостей о намерении государства внедрить новый вид национальной валюты, в соцсетях регулярно появляются сообщения с предупреждениями о готовящейся тотальной слежке за расходами обывателей и "цифровом лагере".

"Опасения понятны, но давайте честно: в мире безналичных платежей приватности почти нет. Банки и так видят каждую вашу покупку. Цифровой рубль просто убирает посредника — транзакции идут напрямую через ЦБ. Технически это дает государству больше данных, но они защищены банковской тайной так же, как сейчас защищены данные в банках. Доступ к ним без суда никто не получит", — парирует Руфат Абясов.

В то же время, по его словам, определенные новые технические возможности государство получит. "Если государство захочет "окрасить" деньги — например, чтобы пособие тратили только на детские товары, — технически это станет проще. Но пока таких планов нет. А вот риски кибератак есть. Любая централизованная платформа — лакомая цель для хакеров. ЦБ обещает защиту, но на практике узнаем позже", — говорит эксперт.

Беспокоиться о том, что наличные вовсе выйдут из оборота, не стоит, уверен он: "Наличные — это свобода и страховка от сбоев. В России слишком большие расстояния и слишком разная инфраструктура. Доля наличных падает — сейчас около 15%, к 2030-му может упасть до 10%. Но полностью убрать их никто не решится. Это социальный риск: пожилые люди, отдаленные районы, люди без смартфонов. ЦБ и сам говорит: наличные останутся, пока есть спрос. А спрос будет долго".

Так что 2026 год — это год сосуществования трех форм рубля, а не вытеснения одной другой, заключает эксперт.

Евлалия Самедова