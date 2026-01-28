Эксперты оценили рыночную цену особняка Сигала на Рублевке

Владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин отметил, что дом актера можно продать за 700 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Особняк актера Стивена Сигала на Рублевке может быть продан за сумму не более 700 млн рублей. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные участники рынка элитной недвижимости.

Ранее сообщалось, что Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке. Резиденция состоит из двухэтажного дома, гаража на два автомобиля, гостевого дома с баней и беседки-барбекю.

"Конус - обычный поселок в Жуковке. Дом 500 кв. м на участке 15 соток. Цена зависит от состояния, если дом как новый, то рыночная цена может быть и 700 млн рублей. Если хозяин жил, пользовался последние семь лет, то продажа только с серьезным дисконтом", - сказал ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин.

В беседе с ТАСС директор агентства элитной недвижимости Life Сергей Колосницын отметил, что локация недвижимости неплохая. "Классический хороший фасад, неплохая отделка, лесной участок. Минусы - дом не новый и без бассейна, участок тоже небольшой. Если бы не известность, то цена - не более 600 млн рублей", - уточнил он.

"Я бы оценил дом в $5-6 млн (388-466 млн руб. - прим. ТАСС), наценки за имя нет. Скорее больше "пустых" показов - для туристов. По адекватной переговорной позиции продавца и готовности к торгу можно продать за 6-9 месяцев", - считает Дмитрий Халин из AREA.

Рынок дорогой загородной недвижимости на Рублевке не системный, а штучный, рассказал в беседе с ТАСС президент AREA Евгений Скоморовский. "Поэтому нельзя однозначно определить цену сравнительным методом. С точки зрения ликвидности, площадь участка несколько маловата для заявленного бюджета. Очевидно, что любой покупатель будет торговаться, и этот торг в эту стоимость уже заложен. Возможно, будут праздные желающие посмотреть, как живет в России голливудская звезда, но это только добавит бесполезной работы агентству недвижимости", - отметил он.